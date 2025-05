Giovani, web e scommesse: il Piemonte è tra le regioni dove si gioca di più online

Il Piemonte si conferma tra le regioni italiane con il più alto numero di utenti attivi nel gioco online. A rivelarlo è un’indagine condotta da BonusFinder Italia, che ha analizzato i comportamenti digitali dei giocatori nel corso dell’ultimo anno. Secondo i dati, il Piemonte rappresenta il 5,41% del totale nazionale, posizionandosi al quinto posto nella classifica delle regioni più coinvolte, subito dopo colossi come Lombardia (33%) e Lazio.

Un altro elemento che emerge in modo netto è l’età dei giocatori: oltre il 60% ha meno di 35 anni, con un picco nella fascia tra i 18 e i 24 anni (31,57%). Il fenomeno riguarda in particolare il Nord Italia, che da solo raccoglie più della metà dell’utenza nazionale (50,2%), segno di una diffusione più capillare e strutturata delle piattaforme di gioco nelle aree economicamente più sviluppate.

Il profilo del giocatore piemontese si inserisce così in una tendenza più ampia che vede una crescente partecipazione giovanile e digitale al mondo delle scommesse e dei casinò online. Si tratta di una trasformazione culturale che riflette l’evoluzione dell’intrattenimento, sempre più integrato con dinamiche di gioco a premi, bonus e microtransazioni. In molti casi, il gioco digitale si presenta non più come esperienza marginale, ma come parte integrante dell’ecosistema di svago quotidiano, spesso indistinguibile da app e piattaforme di gaming tradizionali.

L’ascesa del gioco online tra i giovani piemontesi impone però anche nuove riflessioni sul fronte sociale. La facilità di accesso, la pervasività degli strumenti digitali e la sottile linea tra intrattenimento e azzardo pongono interrogativi sulla percezione del rischio, soprattutto tra i più giovani.

In un contesto in cui il gioco online è sempre più normalizzato, il Piemonte si trova a dover affrontare la sfida di coniugare innovazione e tutela, con l’obiettivo di monitorare e comprendere un fenomeno in rapida crescita, che tocca aspetti economici, culturali e psicologici delle nuove generazioni.