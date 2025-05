Ospedali, Morandi: "Si continuerà a discutere senza fare nulla. Un film già visto che sta sfinendo tutti"

Si susseguono i commenti politici dopo il pronunciamento del Ministero sul futuro sanitario nel Vco. A dire la sua anche l'ex presidente della rappresentanza dei sindaci, il primo cittadino di Gravellona Gianni Morandi: “La palla finisce di nuovo in tribuna: ci hanno messo cinque anni a bloccare il progetto del nuovo ospedale, ora un altro anno per avere un parere e adesso andranno avanti a tempo indefinito a discutere di deroghe e di magheggi per non fare assolutamente nulla e tirare a campare. E intanto le persone che hanno bisogno di cure sono in lista d'attesa: un film già visto che sta sfinendo tutti”, le sue parole.