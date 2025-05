Un fine settimana di successi per il tennis domese

Profeti in patria, a dispetto del proverbio. Lo scorso fine settimana i campi di Domodossola hanno ospitato il torneo nazionale FITP under 10/12/14 maschile e femminile di tennis. Gli atleti di casa hanno sfoderato prestazioni eccellenti, dimostrando di aver raggiunto un livello tecnico davvero notevole. Coppa alzata per Alessio Cereda tra gli under 14, che ha vinto con merito. Arrgento per il compagno Leonardo Bassa, che ha trionfato tra gli under 12. Nella stessa categoria, terzo gradino del podio per Gabriel Colafato, mentre tra i più piccoli secondo posto per Federico Spadone.