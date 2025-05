Prima Categoria, il Gravellona San Pietro vince la prima fase playoff

Finale playoff - in Prima Categoria - molto tirata al “Boroli”, un derby molto sentito tra Gravellona San Pietro e Bagnella, due squadre che si conoscono benissimo. Gli uomini di Agostini partono con la consapevolezza di avere due risultati su tre a disposizione, gli ospiti sperano di replicare la vittoria ottenuta in campionato sul terreno dei tocensi. Al novantesimo le due squadre sono ancora inchiodate sullo 0-0, si va così ai supplementari ed è il solito Bionda a dare il vantaggio al Gravellona dopo undici minuti. Sembra fatta per gli arancioneri di casa, ma in apertura del secondo tempo supplementare è il solito Luca Cabrini a riportare in carreggiata gli omegnesi, che ci provano fino alla fine, senza però riuscire a trovare il gol che avrebbe permesso il passaggio del turno.

Fa festa quindi il Gravellona San Pietro, che vince la finale playoff del girone A di Prima Categoria, e si qualifica alla seconda fase, un quadrangolare da cui usciranno altre due promosse al campionato di Promozione. Il calendario è ancora da ufficializzare, ma la prima partita sarà domenica prossima, in casa contro il Banchette Colleretto.

Per la Terza Categoria, sconfitta della Pregliese al “Curotti” contro il Rocca Grimalda, squadra alessandrina che ha la meglio per 2-1 sui gialloverdi nel primo match della seconda fase playoff. Partenza fulminante degli ospiti, che sorprendono i padroni di casa e in cinque minuti vanno sul 2-0, ma gli ossolani già nel primo tempo reagiscono e dimezzano le distanze con Stucchi. Nel secondo tempo supremazia ossolana piuttosto sterile, complice anche il caldo, e il risultato non cambierà più.

Gli uomini di Lipari torneranno in campo già mercoledì sera a Momo, contro i novaresi del San Rocco, che nella prima giornata hanno piegato per 3-2 la Luese Cuccaro in trasferta.