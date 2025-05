Promozione: Ornavassese salva, Juve Domo fuori dai playoff

Si è conclusa domenica la stagione delle due ossolane Juve Domo e Ornavassese che, pur con stati d’animo diametralmente opposti, ottengono lo stesso verdetto: l’anno prossimo giocheranno nuovamente in Promozione.

Non ce l’hanno fatta i granata a sovvertire il pronostico: a Valdengo finisce 2-1 per la Fulgor Chiavazzese, che continua così la sua avventura nella post season, e domenica prossima sfiderà l’Ivrea nella finale playoff del girone. Gli ossolani sono scesi in campo consapevoli di dover vincere per passare il turno, ma la partita si è messa subito male: i biellesi passano in vantaggio al quarto d’ora con Lofrano, e alla mezzora arriva anche il colpo del ko, con il raddoppio ad opera di Maiello. Per la Juve Domo la montagna da scalare si fa altissima, e nonostante la generosità messa in campo dai ragazzi di Michael Nino arriva solo il gol della bandiera di Zani in pieno recupero, ma non basta. Purtroppo anche questa gara di spareggio finisce come le due partite della stagione regolare, con la vittoria della forte formazione laniera.

È una giornata storica invece per l’altra formazione del nostro territorio, l’Ornavassese di Adolfo Fusè, che doveva per forza vincere in casa del Cameri, e lo ha fatto con un netto 2-0 che mette il punto esclamativo su una rincorsa fantastica durata tutto il girone di ritorno. Ai padroni di casa bastava il pareggio, ma la parabola dei novaresi è stata l’opposto rispetto a quella dei neri ossolani, con un inizio di stagione da incorniciare e un’ultima parte con il fiato corto. Partita carica di tensione, il risultato si sblocca al tramonto del primo tempo, con la rete di Simone Zonca che fa esplodere i sostenitori giunti dall’Ossola, seguita a ruota dall’espulsione di un giocatore del Cameri: squadre al riposo con i neri avanti di un gol e con l’uomo in più. La situazione è ideale per chiudere i conti, e gli ospiti non si fanno pregare, raddoppiando al decimo minuto della ripresa con Garoni. Ora il match è in discesa, i locali ci provano ma gli ossolani concedono pochissimo, e poco importa se l’espulsione di Masoero a cinque minuti dal termine ristabilisce la parità numerica: finisce 2-0, e l’Ornavassese può festeggiare una salvezza veramente clamorosa.

Grande gioia per l’allenatore Adolfo Fusè: “Soddisfazione immensa, è il coronamento di un percorso iniziato a gennaio, e ora ci godiamo la festa. Per noi tutte le partite del girone di ritorno sono stati spareggi, e abbiamo vissuto il match di Cameri nello stesso modo. Non è stato facile ottenere questo risultato, la partita è stata giocata intensamente da entrambe le squadre, ma sempre nei binari della correttezza, ci tengo a specificarlo perché chi non ha visto la partita e legge il tabellino potrebbe pensare ad altro, vedendo la pioggia di cartellini. Noi abbiamo interpretato bene la gara, e anche se il Cameri ha avuto un paio di buone occasioni, ho sempre avuto la sensazione di avere la partita in pugno: se devo trovare il pelo nell’uovo, dico che sul 2-0 avremmo potuto gestire meglio la partita facendo girare di più la palla, invece abbiamo avuto troppa frenesia di cercare il terzo gol. Comunque devo fare un grande plauso ai ragazzi, tutti hanno dato il massimo e anche gli ultimi arrivati hanno accettato la sfida con entusiasmo, e oggi raccogliamo i frutti”.

Cosa farà Adolfo Fusè la prossima stagione?

“Non ne abbiamo ancora parlato, ero troppo focalizzato su questa partita per pensare ad altro. Ora che l’obiettivo è raggiunto, mi prendo un paio di giorni per rilassarmi e godermi il risultato, poi parlerò con la società per valutare se e come proseguire”.