Rally, il Valli Ossolane sarà tappa valida per il campionato italiano

New Turbomark Rally Team ha svelato le linee distintive del 61° Rally Valli Ossolane, appuntamento che – sabato 19 e domenica 20 luglio – chiamerà gli interpreti del Trofeo Italiano Rally al confronto sulle strade del Verbano Cusio Ossola. L’appuntamento, valido come quinta manche della serie tricolore, è pronto a coinvolgere la provincia proponendo agli appassionati di motorsport un fine settimana di grandi contenuti, assecondando le aspettative legate ad un evento di elevata risonanza.

“Quando lo sport diventa leggenda”, questo lo slogan pensato dagli organizzatori per celebrare la promozione della manifestazione nel circuito rallistico tricolore.

Giovedì 19 giugno saranno aperte le iscrizioni alla gara, fase che si protrarrà fino a venerdì 11 luglio. Una settimana dopo il termine delle procedure di adesione, venerdì 18 luglio, le vetture protagoniste coloreranno la città di Piedimulera, in provincia di Verbania, con lo svolgimento delle fasi di verifica sportiva e tecnica e con l’allestimento del parco assistenza, con l’ingresso dei team nell’area dedicata, quella della zona industriale. Sabato 19 luglio, dalle ore 8:30, motori accesi per l’effettuazione dello shakedown – il test con vetture da competizione previsto in un tratto chiuso alla normale circolazione stradale – proponendo agli appassionati i passaggi dei concorrenti fino alle ore 13:30. Nella stessa giornata, alle ore 16:01, Baveno ambienterà la cerimonia di partenza della gara, con le vetture che – da Piazza IV novembre - si dirigeranno verso il lotto di prove speciali previste, distribuite tra la giornata di sabato e quella di domenica. Una cornice esclusiva, quella proposta dall’avvio, con il Lago Maggiore che regalerà a partecipanti ed appassionati la sua miglior cartolina.

L’arrivo del 61° Rally Valli Ossolane eleverà la città di Domodossola dove – alle ore 18 di domenica 20 luglio – verranno celebrati i vincitori dell’edizione 2025 della gara. Villadossola ospiterà il centro direzionale dell’evento, con il Teatro La fabbrica – in Corso Italia – adibito a Direzione Gara, Segreteria di manifestazione e Sala Stampa.

Grande, la soddisfazione espressa da Alessandro Lana, presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola e sindaco di Piedimulera: “il Rally delle Valli Ossolane rappresenta una vetrina esclusiva per la promozione dell’intera provincia del Verbano Cusio Ossola. Ospitare i grandi protagonisti del Trofeo Italiano Rally è per noi motivo d’orgoglio ed il giusto riconoscimento al lavoro svolto negli anni dagli organizzatori di New Turbomark Rally Team, impegno da sempre condiviso con le amministrazioni locali. La nostra provincia ha sempre espresso grandi numeri e tanta passione per questo sport, meritando la promozione in questo campionato italiano”.