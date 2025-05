Playoff di Terza Categoria, vince la Pregliese

Proseguono a ritmo sostenuto i playoff di Terza Categoria, con la Pregliese protagonista nel quadrangolare valido per la seconda e ultima fase playoff.

Dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Rocca Grimalda, i gialloverdi sono tornati in campo mercoledì sera a Momo, contro i novaresi del San Rocco, che nella prima giornata avevano piegato per 3-2 la Luese Cuccaro in trasferta.

Ne è venuta fuori una partita divertente ed equilibrata, con occasioni da ambo le parti. Dopo un legno per parte nel primo tempo, nella ripresa, sotto il diluvio, è capitan Biselli a decidere il match, con un bel tiro a giro: è il gol vittoria per i ragazzi di Lipari, che coltivano così ancora speranze di successo finale.

Nell’altra sfida del girone, vince ancora il Rocca Grimalda, 2-1 contro la Luese Cuccaro nel derby alessandrino. Alla luce di questi risultati, in classifica guida il Rocca Grimalda con 6 punti, seguito da Pregliese e San Rocco a 3, chiude la Luese Cuccaro a quota 0, ormai fuori dai giochi.

Domenica prossima la Pregliese disputerà l’ultima partita del quadrangolare in campo neutro, contro gli alessandrini del Luese Cuccaro.