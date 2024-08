Il primo week end di agosto a Oira c'è la Sagra paesana

Il primo week end di agosto a Oira, piccola frazione del comune di Crevoladossola, torna la tradizionale Sagra paesana.

Si comincia venerdì 2 agosto con la cena al top (menù d'altri tempi a lume di candela, su prenotazione al 366 17 13883) e intrattenimento con Umberto, Debora e Diana.

Sabato 3 agosto alle 18.30 ci sarà la distribuzione della trippa e alle 19 la cena sotto il tendone con bollito misto e altre specialità. Alle 21.30 è in programma la fiaccolata e processione per le vie del paese, con la partecipazione della Musica di Oira e del Corpo Musicale di Crevoladossola. A seguire, in collaborazione con Tones Teatro Natura, "Sulle Rive di Stoon da Master a De André", reading musicale con i cantanti Cristina Meschia e Flavio Maglio e il gruppo di Narrazione Teatrale Verbanese.

Domenica 4 agosto alle 10 Santa Messa con la Corale di Oira e alle 12,00 pranzo con grigliata e altre specialità. Alle 15.30 è in programma l'esibizione della Musica di Oira e del Corpo Musicale di Crevoladossola, alle 16 vespri, processione e incanto delle offerte, ale 19 la cena in compagnia con risotto agli asparagi e infine alle 21.15 la grande tombolata.