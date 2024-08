Un appuntamento da Guinness World Record alla festa estiva di Colloro

Sabato 3 e domenica 4 agosto l’associazione Amici di Colloro organizza, nella frazione di Premosello Chiovenda, la tradizionale festa estiva, nell’ambito dei festeggiamenti per l’agosto premosellese.

Quest’anno si ambia location: non più l’ex asilo di Colloro, ma il terrazzo sulla valle nei pressi del Circolo Operaio Acli.

Tanti gli appuntamenti in programma. Tra le grandi conferme, la seconda edizione del Palo della Cuccagna, in programma domenica alle 16.00. le squadre, formate da cinque persone, tenteranno la divertente e scenografica ascesa del palo alto 9,5 metri cercando di raggiungere la cima per conquistare i numerosi premi in palio. Al termine della gara ci sarà la dimostrazione della salita del Palo della Cuccagna con i professionisti e partecipanti del Guinnes Word Record. Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 28 luglio: è possibile contattare i numeri 3425749784 (Andrea) o 3349875439 (Danilo).

Questa edizione della festa di Colloro vuole ricordare i momenti e i giochi delle feste degli anni passati, con un occhio di riguardo alla tradizione ma anche dedicarsi ai giovani e alla valorizzazione del paese. Sono infatti in programma serate di allegria accompagnata da musica e ottimo cibo, birra e cocktails. Per tutta la durata della festa sarà presente il servizio cucina con hamburger, polenta e patatine e, novità della domenica a pranzo, paella.