Riparte il mercato auto in Piemonte, ma resta fermo nel Vco

Mercato auto in ripresa in quasi tutto il Piemonte, non nel Vco. Lo dicono gli ultimi dati del ministero dei Trasporti rielaborati da Anfia, riguardanti aprile 2025. Le vetture immatricolate nelle 8 province della regione sono state complessivamente 18.215 a fronte delle 14.448 dello scorso anno. Una ripresa decisa, trainata da Torino. Per quanto riguarda il Verbano Cusio Ossola e i “cugini” novaresi, per analizzare il dato dei due territori a noi più vicini, si registra il segno meno: il Vco è sceso da 280 a 255, Novara da 759 a 628. Intanto, è sorpresa nella classifica dei modelli più venduti sempre ad aprile in Piemonte. Panda, infatti, ha battuto Citroen C3 in tutte le province, Vco questa volta compreso (dove ne sono state acquistate 15), tranne che a Torino, sua storica roccaforte. Resta da vedere, così dicono gli esperti, se si tratta di una vera inversione di tendenza o se è stato soltanto un mese fuori dagli schemi.