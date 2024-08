Promozione, ecco il calendario della stagione 2024-25

Ci siamo quasi. Tra poco più di un mese partirà ufficialmente la stagione 2024/2025 per i principali campionati calcistici regionali: domenica 8 settembre alle ore 15 ci sarà infatti il fischio di inizio della nuova stagione dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

In Promozione tre delle quattro rappresentanti del VCO faranno il loro esordio in trasferta: l’Omegna va a Ivrea, in casa di una delle formazioni più blasonate del girone, la Juve Domo affronterà il Cameri che l’anno scorso si è salvato all’ultimo respiro, mentre la matricola Ornavassese farà il suo storico esordio in Promozione in casa dell’ambiziosa Arona. L’unica a giocare in casa sarà il Feriolo di Pissardo, che ospiterà l’altra neopromossa Union Novara.

Gli incontri tra le squadre del territorio sono in programma alla seconda giornata (Ornavassese - Feriolo), allaterza (Feriolo - Omegna), alla nona (derby ossolano Juve Domo - Ornavassese), alla decima (Omegna - Juve Domo), alla tredicesima (Juve Domo - Feriolo) e infine alla quattordicesima (Omegna - Ornavassese).