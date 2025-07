A breve via al cantiere in Piazza Cortesia: investimento da 480mila euro

Entro la prossima settimana scadranno i termini per la gara d’appalto e, salvo imprevisti, nel giro di circa un mese prenderanno ufficialmente il via i lavori per la riqualificazione di Piazza Cortesia a Domodossola. Un’opera importante, con un investimento complessivo di 480.000 euro, che segna un ulteriore passo avanti nel piano di rigenerazione urbana della città.

L’intervento prevede il completo rifacimento dei sottoservizi – in linea con quanto già attuato nei precedenti cantieri in centro – e la posa di un nuovo manto stradale in pietra, secondo lo stile architettonico già adottato per Via Binda, in un'ottica di coerenza estetica e valorizzazione del contesto storico.

“Con l'avvio del cantiere in Piazza Cortesia proseguiamo nel percorso di riqualificazione urbana che stiamo portando avanti da inizio mandato – ha dichiarato il sindaco Lucio Pizzi – , un progetto che incarna una visione di ampio respiro, quella di una città che valorizza la propria identità storica e che guarda con fiducia al futuro”.

Il Comune seguirà con attenzione la programmazione del cantiere, sia dal punto di vista delle tempistiche che della gestione della viabilità, al fine di limitare al minimo i disagi per cittadini e commercianti.

“Restituire ai cittadini luoghi curati, vivibili e coerenti con la storia della comunità significa rafforzare il senso di appartenenza e valorizzare gli spazi non solo sotto l’aspetto turistico ma ancor prima dell’aggregazione sociale – ha aggiunto Pizzi –. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che ogni cantiere comporta, ma stiamo lavorando affinché l'impatto sia il più contenuto possibile. Ringrazio fin da ora i cittadini e i commercianti per la collaborazione e la pazienza”.