Estate nel Borgo: Domodossola si accende di musica, spettacoli e cultura

È stato presentato questa mattina “Estate nel Borgo”, il ricco programma di eventi che animerà il centro storico di Domodossola dal 1° giugno ai primi di settembre. Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Pro Loco di Domodossola e gli esercenti del Borgo, con l’obiettivo di offrire intrattenimento di qualità per residenti e turisti, valorizzando le bellezze del centro cittadino.

Il calendario prevede tre eventi a settimana, con proposte musicali, artistiche e culturali pensate per tutte le età. Gli appuntamenti si concluderanno entro la mezzanotte, nel rispetto della vivibilità del centro.

Tra i momenti più attesi spicca la serata del 14 agosto, che vedrà la partecipazione del comico di fama nazionale Gianluca Impastato e due spettacoli musicali con i tributi a Mina e ai Queen, gruppi di rilievo nazionale.

Il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi, ha espresso grande soddisfazione: “Siamo orgogliosi di presentare ‘Estate nel Borgo’, un’iniziativa che nasce con l’intento di superare la già positiva esperienza dello scorso anno. Ringrazio la Pro Loco e tutti gli esercenti, in particolare Carosello e Officine Domesi, che hanno curato con passione una programmazione ricca e adatta a ogni fascia d’età. Il nostro obiettivo è valorizzare un borgo sempre più bello e vivo. Nel programma sono inclusi eventi patrocinati dal comune di Domodossola che si svolgeranno il giovedì, finanziati con un contributo di 15mila euro.”

Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco di Domodossola, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Questa formula ci rende davvero soddisfatti: il supporto dell’amministrazione, la forza degli esercenti che vivono quotidianamente il centro e il coinvolgimento dei loro colleghi ha dato vita a un programma vario e inclusivo, pensato per famiglie, giovani e adulti.”

Enzo Della Porta, gestore del Bar Carosello, ha parlato a nome degli esercenti coinvolti: “Siamo felici di far parte di questo grande progetto. Ringraziamo l’amministrazione e la Pro Loco per la fiducia. Siamo stati aperti al contributo di chiunque volesse partecipare, con l’obiettivo comune di offrire qualcosa di bello alla città.”

Anche Chiara Dalpasso del bar Officine Domesi ha espresso entusiasmo: “Essere in prima linea in un progetto così grande non è semplice, ma ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo voluto costruire un’offerta che includa dj set, band, spettacolo comico, attività per bambini e molto altro.” I due esercenti concludono: “Grazie all’amministrazione comunale, al sindaco e alla Pro Loco per aver creduto in noi. Un ringraziamento speciale anche all’Associazione Karma per il supporto. Siamo felici di poter dare spazio anche a tante realtà locali. Vi aspettiamo!”.