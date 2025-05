Festa della Repubblica, a Crodo il benvenuto civico ai neomaggiorenni

Si terrà il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, la cerimonia di benvenuto civico ai neomaggiorenni del comune di Crodo. In una giornata così importante per la storia del nostro Paese, la sala consigliare del municipio ospita, a partire dalle 18.00, un momento simbolico: la consegna della Costituzione italiana ai diciottenni del 2025. Si tratta di un gesto che segna l’ingresso dei giovani nella cittadinanza attiva e nei valori fondamentali della Repubblica.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e alle associazioni del comune.