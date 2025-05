La Val Vigezzo torna in tv: a Santa Maria le riprese della trasmissione "Locande del cuore"

La Val Vigezzo torna in televisione. Nei giorni scorsi, Santa Maria Maggiore ha infatti ospitato le riprese di “Locande del cuore”, una trasmissione in onda su FoodNetwork (sul canale 33 del digitale terrestre), condotta da Massimo Borgnis, direttore del settimanale “Chi”, e lo chef Roberto Valbuzzi, volto noto di “Cortesie per gli ospiti”.

La puntata, che andrà in onda prossimamente, vede dunque protagonista il capoluogo vigezzino e le sue bellezze, in particolare il Museo dello Spazzacamino e le sue storie. A raccontarle, insieme ai conduttori, saranno il sindaco Claudio Cottini e Anita Hofer della direzione del museo.