"Nuove povertà": in Cappella Mellerio un incontro dedicato al gioco d'azzardo

È in programma per mercoledì 4 giugno alle 21.00 all’ex Cappella Mellerio di Domodossola un nuovo appuntamento nell’ambito del progetto “Reti di prossimità”. Quest’ultimo è promosso dalla parrocchia di Domodossola in collaborazione con i comuni di Domodossola e Villadossola e con il Ciss Ossola ed è realizzato grazie ad un contributo della Fondazione Cariplo con l’obiettivo di attivare servizi sul territorio per prevenire il disagio sociale e offrire un sostegno alle famiglie che si trovano in situazione di povertà.

La prossima iniziativa è un incontro pubblico dal titolo “Nuove povertà. Il gioco d’azzardo”, con l’intervento di alcuni esperti del settore. “L’incontro – spiega Valentina Broggio, referente della parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso – ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e far emergere quella che ormai è diventata una vera e propria piaga sociale, la dipendenza dal gioco d’azzardo. Vogliamo sottolineare come ad oggi si tratti di un’emergenza che colpisce moltissime famiglie, anche ossolane, e persone di tutte le età: dai giovani che giocano online agli anziani dipendenti da slot machine o gratta e vinci. Per affrontare questo problema, ci affideremo ad alcuni esperti”.

I relatori sono Antonio Cajelli, educatore e formatore esperto in gioco d’azzardo, Mauro Croce, psicologo, e Annalisa Caretti, psicologa del Serd specializzata proprio nella dipendenza dal gioco. A introdurre l’incontro sarà don Gianmario Lanfranchini, vicario dei laghi.