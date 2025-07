"L’amministrazione chiarisca programma e budget di Domosofia"

“Domosofia è sempre stata un appuntamento centrale per la nostra programmazione culturale”, dice il consigliere comunale Angelo Tandurella, che ha recentemente presentato un’interrogazione al sindaco e all’assessore delegato per chiedere chiarimenti sull’edizione 2025 della manifestazione.

“Tuttavia, ad oggi, non è ancora chiaro se l’Amministrazione intenda organizzare nuovamente l’evento nel corso di quest’anno - continua Tandurella, evidenziando come questa incertezza crei - una situazione di confusione per gli operatori culturali e i cittadini”.

Nella sua interrogazione, Tandurella chiede quindi “se l’Amministrazione prevede di realizzare Domosofia nel 2025 e, in caso affermativo, quale sarà il programma dettagliato, con indicazione di date, luoghi, contenuti e soggetti coinvolti. Vogliamo sapere quale sarà il piano economico-finanziario previsto per l’iniziativa, con le voci di spesa stimate, le fonti di finanziamento e l’eventuale coinvolgimento di sponsor o contributi esterni”.

Il consigliere ha richiesto una risposta “sia scritta che orale”, in modo da poter discutere e valutare la questione durante la prossima seduta del Consiglio Comunale.