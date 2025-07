''Ormai lo scopo è regolare i conti all'interno della non più granitica maggioranza Pizzi''

"In segno di protesta non intendo partecipare a questa "simpatica" riunione della Commissione Regolamenti, che ha appunto come unico scopo quello di regolare i conti all'interno della ora non più granitica maggioranza "Bulgara" del Sindaco Civico Lucio Pizzi. Restando a disposizione per eventuali convocazioni più utili alla Città di Domodossola''.

E’ questa la nota -polemica – che il consigliere Pd, Ettore Ventrella, ha fatto pervenire il giorno della convocazione della prima Commissione consultiva.

Commissione che vedeva anche la nomina del presidente dopo le dimissioni date da Angela Tripodi che nel frattempo è stata eletta alla presidenza del Consiglio Comunale.

Durante la seduta anche la consigliera Maria Elena Gandolfi (Lega) ha sollevato : ‘’Per i rimpasti al vertice delle Commissioni si poteva attendere la prima occasione operativa utile quando la Commissione avrebbe potuto anche esprimersi su qualcosa di propria competenza anziché sprecare denaro pubblico (gettoni di presenza) per mero rinnovo di cariche’’. Da qui la decisione di Gandolfi di lasciare la sala consiliare.

La commissione ha nominato presidente Domenico Capristo e vice Alberto Virgili.