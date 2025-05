Farmacia comunale: nel 2024 una perdita di oltre 30mila euro

È stato approvato al consiglio comunale di ieri sera il conto consuntivo dell'Azienda Speciale Farmacia comunale di Domodossola. Il documento si chiude al 31 dicembre 2024 con una perdita di 30.157 euro.

“La perdita – ha spiegato l'assessore al bilancio Gabriella Giacomello - verrà ripianata dall'azienda stessa attraverso l'utilizzo delle riserve legali presenti nel patrimonio netto”.

Il documento è passato con 11 voti favorevoli e quattro astenuti: Simone Racco e Marco Bossi di Impegno Civico per Domodossola, Maria Elena Gandolfi della Lega e Angelo Tandurella di Fratelli d'Italia.

Angelo Tandurella ha sollecitato una riunione tra la commissione bilancio, i capigruppo e il presidente del Cda dell'Azienda. “Anche per il 2025 si va verso un anno di perdita – ha detto Tandurella – non è accettabile, servono soluzioni”.

Una posizione condivisa anche Ettore Ventrella del Pd: “Abbiamo letto di un impegno per cercare di invertire la tendenza ma bisogna intervenire sui costi, serve una riunione approfondita “. Anche la capogruppo della Lega Gandolfi in linea con gli interventi precedenti ha aggiunto: “Serve cambiare passo”.

Quella di un incontro in commissione bilancio è la strada che intende percorrere anche il sindaco per cercare di trovare soluzioni per invertire la tendenza. “Ritengo opportuno – ha detto Lucio Pizzi – convocare quanto prima la commissione bilancio per trattare l'argomento della Farmacia Comunale. Una riunione alla quale i capigruppo potranno partecipare”.