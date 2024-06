"Tanto è stato fatto, ma abbiamo ancora molto da realizzare per il Vco". Alberto Preioni pronto per altri 5 anni a Torino

La Zes per il Vco, rifare gli ospedali di Domo e di Verbania con i 200 milioni a fondo perso, che ci sono, la zona franca per le valli Ossola e Cannobina. Le proposte di Alberto Preioni (Lega) per il territorio.

L’ossolano Alberto Preioni, classe ’82, consulente aziendale ed esponente di spicco della Lega, sarà in campo per il bis alle elezioni regionali del Piemonte in programma l’8 e 9 giugno. Il candidato uscente, inserito nel listino di Alberto Cirio quale rappresentante del territorio nel collegio del Vco, elenca i temi che in questi cinque anni da capogruppo l’hanno visto protagonista a Torino, a partire dalla storica legge sui canoni idrici, e quanto intende realizzare per il territorio.

Va subito detto che l’inserimento nel listino – ovvero i 10 consiglieri che, salvo la tagliola della nuova legge, vedranno automaticamente scattare la loro elezione senza passare dell’esame delle urne – è un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto a Palazzo Lascaris da presidente del gruppo Lega e per la serie di risultati concreti che ha ottenuto. “Ho fatto l’ambasciatore del Vco – dice Preioni –: prima la Regione era Torinocentrica, oggi guarda con rispetto ai territori del Vco”. Dal 1999 in avanti Preioni ha ricoperto diversi incarichi pubblici importanti. E’ stato, tra gli altri, vice presidente della Provincia del Vco e sindaco in Ossola, prima di Seppiana e poi di Borgomezzavalle. Nel 2019 è stato eletto consigliere regionale nella circoscrizione del Vco con 6.135 preferenze. Un risultato straordinario e senza precedenti.

“'L’emm dicc l’emm facc' è lo slogan che riassume spirito, proposta politica e dna leghista”

“Per noi – sottolinea Preioni – fare politica non significa stare in ufficio a pontificare, ma rimboccarsi le maniche al servizio delle nostre comunità, che ascoltiamo ogni giorno scendendo per strada, stando al loro fianco. Quando cinque anni fa abbiamo chiesto ai cittadini di farci eleggere a Torino, abbiamo promesso loro una serie di cose concrete, e i risultati si sono visti. Abbiamo lavorato sodo, ma le soddisfazioni sono arrivate”.

“I principali progetti che abbiamo condotto in porto pro Vco in 5 anni di governo regionale”

“Molto è stato fatto, ma molto ancora resta da fare. Tante le promesse mantenute in questi cinque anni. Spiccano le leggi sui canoni idrici, a prima firma mia, che i mezzi di comunicazione hanno definito “storica”, e sulla specificità montana, che portano al Verbano Cusio Ossola 14 milioni di euro ogni anno e per sempre e che hanno consentito all’Ente Provincia di uscire dalla cronica situazione debitoria, di pagare i fornitori e di avviare opere strategiche nei campi di competenza della viabilità e dell’edilizia scolastica. Ma non soltanto. La stabilizzazione del Coq di Omegna, che aspettava da oltre vent’anni e che grazie a noi è entrato a far parte stabilmente della rete ospedaliera piemontese, l’aumento delle quote, dal 6% al 40%, nel Distretto turistico del laghi, monti e Valli dell’Ossola, che è stato in questo modo salvato, potenziato e mantenuto indipendente perché rischiava di finire in un quadrante con Novara, Vercelli e Biella – ogni anno la Regione mette 200mila euro per la promozione turistica del nostro territorio –, gli stanziamenti di oltre 450mila euro che hanno consentito la recente inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport provinciale di Gravellona Toce. E ancora: abbiamo fatto la nuova legge sulle case popolari per dire “prima i piemontesi”, premiando chi è residente da 15-20-25 anni. Perché la Lega sarà sempre a difesa delle case degli italiani. In ultimo: ciò che tutti i cittadini del Vco attendevano dopo anni e anni di parole da parte del centro sinistra. L’annunciato progetto di rifacimento degli ospedali di Verbania e Domodossola, grazie a 200 milioni di euro a fondo perso da parte del Governo. Nella campagna elettorale 2019 dicevamo di difendere e potenziare i nostri ospedali, e così abbiamo fatto”.

“Ecco cosa intendiamo realizzare per il territorio se ci confermate la vostra fiducia”

“Chiedo la vostra fiducia, la vostra appartenenza per spendere i 200 milioni di euro a fondo perso, che ci sono, per rifare i nostri ospedali di Domodossola e di Verbania, per un Piemonte autonomo, oggi 11 miliardi di euro vanno a Roma e invece devono tornare ai territori, con 23 materie esclusive, e soltanto la Lega può farlo. Ma le battaglie future che interessano da vicino il Vco sono da combattere anche a livello nazionale. Quella per una zona economica speciale (Zes) per il Verbano Cusio Ossola è un’istanza da portare avanti perché, con la concorrenza della Svizzera, i nostri imprenditori non possono pagare le stesse tasse e i dipendenti non possono prendere gli stessi stipendi di una regione “normale”. Poi abbiamo un sogno da realizzare insieme: la zona franca della Val d’Ossola e della Valle Cannobina. Naturalmente – conclude Preioni – proseguirà la nostra azione a favore della montagna, nella difesa dei nostri alpeggi e dei nostri allevatori, nella pulizia dei fiumi e in tutte quelle attività utili e necessarie per evitare lo spopolamento e per offrire a chi abita nelle Terre Alte le stesse possibilità di chi vive in città”.