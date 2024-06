Gsh Sempione 82, Morandi medaglia d'argento agli Italiani

È stato lo stadio Saverio Cozzoli di Molfetta a ospitare i campionati Italiani Fisdir Agonisti del 1° e 2 giugno. Sono due gli atleti di Gsh Sempione 82 che hanno partecipato alle gare: Stefano Morandi e Tommaso Forte, entrambi della categoria II1.

Forte si è cimentato su quelle che ormai sono le sue distanze preferite, correndo nella mattina di sabato i 400 metri in 1’19”97, mentre domenica ha corso i 200 metri in 38”91.

Per Morandi la soddisfazione maggiore arriva nella gara del lancio del giavellotto, in cui ha conquistato la medaglia d’argento lanciando 21,51m. Un po’ di amarezza arriva invece dalla gara di getto del peso, dove per poco non è riuscito a entrare negli otto atleti che hanno svolto i lanci di finale, risultando il primo degli esclusi con la misura di 6,22m. Non soddisfacente invece la prova del salto in lungo, dove l’atleta non ha ingranato la marcia giusta.

È comunque buono il risultato di questa trasferta, che ha visto i ragazzi accompagnati dal tecnico Flavio Ranghino e dalla dirigente Barbara Saccà.