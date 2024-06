Investe un ciclista e fugge, denunciata 68enne ossolana

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola hanno denunciato in stato di libertà una donna, classe 1956, residente in Ossola, per essersi data alla fuga dopo aver provocato un incidente e omissione di soccorso.

Nel tardo pomeriggio del 3 giugno, a Domodossola, un suv che stava uscendo dal parcheggio vicino allo stadio Curotti, nell’immettersi sulla strada principale, ha urtato e sbattuto a terra un ciclista che stava percorrendo quel tratto di strada in direzione Domodossola. Invece di fermarsi e chiamare i soccorsi, l’automobilista ha proseguito la marcia allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alle testimonianze di alcuni passanti, che per primi sono intervenuti sul posto soccorrendo il malcapitato, un giovane 26enne che tornava dal lavoro, i militari sono risaliti al tipo di veicolo, un suv marca Volkswagen, e parte della targa. Tanto è bastato per identificare il veicolo e il suo proprietario. Una volta presentatisi all’indirizzo dell’intestatario, non è stato difficile identificare la donna che era alla guida.

A suo carico, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica di Verbania, anche sanzioni per violazioni al codice della strada. Il giovane ciclista è stato invece portato in ambulanza al Dea di Domodossola. Per lui, fortunatamente, solo lievi ferite ed è stato subito dimesso.