Un albero per ricordare Pierantonio Ragozza FOTO

"Preside, per lei abbiamo anche piantato un albero. Grazie di tutto". Sono le parole incise sulla targa posizionata di fronte all'albero piantato martedì mattina nel cortile del liceo Spezia. Una cerimonia in quel giardino che proprio Pierantonio Ragozza aveva voluto nei suoi anni da dirigente del liceo domese. Ragozza, prematuramente scomparso un mese fa, è stato ricordato questa mattina dai ragazzi, dai docenti e dai dirigenti del suo liceo. Ricordi e ringraziamenti sono stati al centro degli incontri in palestra destinati agli alunni del biennio e del triennio. Tra i due appuntamenti, la piantumazione di un acero rosso, alla presenza della famiglia del preside.