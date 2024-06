Fabio Zeccola trionfa al torneo Superfighter a Rimini

Fabio Zeccola si è distinto al Torneo Superfighter Leone 1947, tenutosi durante il Rimini Wellness, conquistando la possibilità di accedere alla finale del prestigioso evento Oktagon a Roma. Il torneo, che si è svolto il 31 maggio e il 1 giugno, ha visto l'atleta ossolano vincitore in una serie di combattimenti intensi nella categoria 60kg. All'angolo Maurizio Mazzurri, Carlo Bonanno e anche Max Repucci della Pro Evolution Fight di Milano che è stato anche all'angolo di Vettori.

Zeccola ha affrontato i quarti di finale venerdì 31 maggio, scontrandosi con Pietro Bellini in un match tattico e ben studiato. Con l'obiettivo di preservare le energie per il giorno successivo, Zeccola ha saputo gestire il combattimento con intelligenza, vincendo ai punti dopo tre riprese.

Sabato 1 giugno, Fabio ha affrontato Adam Stroppa, in una semifinale estremamente combattuta. Dopo tre riprese equilibrate, il match è stato dichiarato pari, secondo le regole del torneo. Gli arbitri hanno quindi deciso di far disputare un extra round per decretare il vincitore. In questo round decisivo, Zeccola ha dato prova della sua determinazione e resistenza, riuscendo a prevalere e guadagnandosi un posto nella finale di Roma.



"Sono contentissimo del risultato, ora testa alla preparazione della finale di Roma. Ci tengo a ringraziare il super Bazzefanclub che mi segue ovunque" commenta Zeccola.

La finale del Torneo Superfighter Leone 1947 si terrà il 29 giugno a Roma, durante l'evento Oktagon, uno dei più prestigiosi nel panorama degli sport da combattimento in Italia.