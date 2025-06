I pescatori tornano a sollecitare Tecnoparco sul problema cormorani

‘’Qui nel Vco nulla si è mosso, purtroppo. In settimana però scriverò ancora alla provincia chiedendo un incontro in modo che anche qui si possa prendere spunto da quanto stanno facendo nelle altre province’’. Così dice Gian Mauro Bertoia, presidente della Fipas del Verbano Cusio Ossola, l’associazione che raccoglie i pescatori della provincia.

Il problema dei cormorani che ‘’svuotano’’ i corsi d’acqua del Vco è stato denunciato da tempo, ma nessun rimedio è mai stato attuato. Spesso le semine fatte risultano inutili perché i cormorani mangiano parte del pesce immesso. Pesce che viene sottratto da torrenti, fiumi e laghi del nostro territorio.

Sconsolato, Bertoia, lo è perché vede che altre province invece si muove concretamente.

la Provincia di Cuneo ha accolto le istanze dei pescatori per tutelare le specie ittiche del territorio e, nel contempo, preservare l’ecosistema e la biodiversità.

Giacomo Pellegrino, presidente regionale e provinciale della Fipsas, ha recentemente commentato positivamente la decisione dell’ente provinciale di approvare il piano aggiornato per il contenimento del cormorano, uccello acquatico che mangia fino a mezzo chilo di pesce al giorno.

“Il rischio – ha sottolinea al sito Targato Cn (che fa parte del nostro gruppo editoriale ndr) – dice Pellegrino - è che le specie autoctone spariscano, creando così un disequilibrio pericoloso per la fauna e la flora acquatica. Ripetutamente e con insistenza la Federazione da anni chiedeva agli uffici di competenza un aggiornamento del piano di contenimento, indispensabile per preservare una ricchezza, come quella ittica, che è il fiore all’occhiello del Cuneese”.

L’aggiornamento del piano di contenimento non era più rinviabile, vista la necessità di renderlo più attuale per far fonte ad una presenza del cormorano in continua crescita.

Ma anche Vercelli si è mossa per frenare i cormorani e così altre province, comprese alcune lombarde che sono sulla sponda opposta del Lago Maggiore.