A Domodossola la mostra personale di Fernanda Taddei Rolandi

Viene inaugurata domani, venerdì 6 giugno, alle 18 la mostra personale della pittrice Fernanda Taddei Rolandi. L'esposizione è ospitata nello spazio arte di Via Garibaldi 2, a Domodossola e sarà visitabile fino al 29 giugno da lunedì a venerdì dalle 16 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 22.

L'Ingresso è libero.Nelle sue tele sono ritratti prevalentemente paesaggi che evocano un passato quasi dimenticato: pascoli verdi, campi ormai raramente coltivati, sentieri serpeggianti, ruscelli cristallini, vette innevate, stalle e casere, alcune restaurate, altre in rovina, circondate da prati fioriti e piccoli orti rigogliosi. Altri suoi quadri hanno come soggetti nature morte e ritratti.Nata a Baceno la pittrice ha respirato fin da bambina l’aria pura delle montagne, assorbendone con gioia i colori e le forme.

Per proseguire nella sua passione, in gioventù si è iscritta a un corso di pittura a olio tenuto dal Maestro Carlo Bossone. In seguito, ha continuato il suo percorso artistico con il Maestro Peppino Stefanoni, ha collaborato con il maestro Angelo del Devero per la realizzazione di graffiti e murali in luoghi pubblici. La pittrice ha esposto allo Spazio Arte del Comune di Baceno, alla Biblioteca di Villadossola, a Verbania, a Domodossola, e in diverse collettive dell’associazione “Quantarte”.

Da segnalare la mostra a Palazzo S. Francesco dove ha esposto con altri 19 artisti, durante l’evento benefico “Cuore di Pietra”, organizzato dal “Club Kiwanis di Domodossola nel marzo di quest’anno ."Nelle sue tele, Fernanda Taddei Rolandi si immerge nei giochi di luce e ombre delle stagioni, con una predilezione per le tonalità autunnali e primaverili. Questi colori – dice il critico d'arte Giuseppe Possa - mutano ritmo e sentimento con il passare delle ore, offrendo una visione dinamica e poetica della natura. Tuttavia, pure l’estate e l’inverno rivelano alla pittrice una sorprendente varietà di motivi. Le cromie delle vedute limpide e trasparenti non sono mai identiche, perché realizzate con spontaneità e sensibilità liriche, dove ogni immagine si carica di chiarezza e di un’intensità emotiva pacata, nel contatto istintivo con l’ambiente circostante."

"Infine, il fascino delle sue nature morte, con frutta, fiori e oggetti vari, attrae per la freschezza e l’armonia dei toni, la cui vivacità si esprime con autentica ispirazione. Incantevoli sono anche i suoi ritratti, in particolare quelli femminili: volti che raccontano storie e svelano mondi interiori. Con la semplicità del tratto, Fernanda esplora i recessi più profondi dell’animo umano, rivelandone una dimensione di intimità e introspezione unica e senza tempo".