Raduno di Porsche all'Alpe Lusentino

Vetture da ammirare, da sognare: ce ne saranno oltre cento a Domobianca domenica 8 giugno di Porsche. Cento auto sportive del marchio di Stoccarda, con i loro equipaggi, che giungeranno in Ossola per il Raduno italo svizzero Alta Ossola organizzato da Garage 911 in collaborazione con MokaVit.

Dopo aver raggiunto con un lungo e rombante serpentone l'Alpe Lusentino, gli equipaggi saliranno in seggiovia alla "Baita Motti" per un lungo aperitivo a buffet dopodichè si trasferiranno alla Cascata del Toce. Sarà l'occasione per gli appassionati di ammirare le meravigliose vetture, e per gli equipaggi di conoscere le valli ossolane. Il concentramento delle auto previsto alle 9 a Cimamulera.