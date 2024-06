Premosello, in consiglio comunale il progetto per la gestione della Rsa

Arriva queata sera (10 giugno) in consiglio comunale a Premosello Chiovenda la proposta di affidamento in concessione della Riss, la casa per anziani di proprietà del comune ossolano.

E’ l’atto finale dell’iter avviato dall’amministrazione Fovanna, per dare in gestione all’esterno la struttura socio-sanitaria.

Il progetto porta la firma della Cooperativa Il Quadrifoglio di Pinerolo e della Rsa Lagostina di Omegna. Se approvato dal consiglio, garantirà al raggruppamento di imprese la gestione della Rsa per una ventina d’anni. L’azione porterà alla ristrutturazione della Rsa e, pare, anche all'apertura degli spazi già realizzati utili alla comunità premosellese: un centro prelievi e un centro diurno.

Una scelta da sempre portata avanti dalla giunta Fovanna quella di esternalizzare la gestione della rsa.

Questo è il terzo progetto. Il primo era stato presentato dalla stessa cooperativa pinerolese, il secondo dalla cooperativa Nuova Assistenza: non erano stati ritenuti idonei. Ora Il Quadrifoglio e la Lagostina hanno unito le forze per rilanciare e presentare una nuova propostra.