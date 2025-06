A Bracchio protagonisti musica e sapori

Sarà un viaggio nel tempo per scoprire, tra le viuzze della frazione di Bracchio di Mergozzo, le eccellenze gastronomiche piemontesi, accompagnati da musiche tradizionali, pittura, danze popolari e l'arte della magia. Sabato 14 giugno torna infatti "Musica e sapori nel borgo" che ospiterà spettacoli, musiche popolari, spettacoli e naturalmente stand gastronomici. L'evento, che è a entrata libera, prenderà il via dopo le 17.30 e durerà fino a notte e vedrà la partecipazione di numerosi artisti: Arte & Magia, Bazin Orchestra, I Bellissimi Dischi di Ornavasso, Alessandro Beltrami, Richard Birds, Leandro & Angelo, Massimo & Wenzo, Lurenz, Ezio Piana, Rodolfo Piralla, Antonio Stella, Voja Da Bala, Zebo Zero Emission Baroque Orchestra.

Collaborano all'evento, organizzato dal comune di Mergozzo con il Comitato di Bracchio e la Pro Loco di Mergozzo, l'Ecomuseo del Granito di Montorfano e le associazioni "Comitato dello Sport di Bracchio" Fc Bracchio, Gruppi Alpini di Bracchio e Mergozzo, Corpo Volontari AIib Biblioteca per Ragazzi di Mergozzo, Gruppo Amici di Praguzza.

Poiché nella frazione i posti auto sono molto limitati, è consigliato il parcheggio in zona scuole elementari a Mergozzo da dove sarà possibile raggiungere Bracchio tramite un servizio navetta.