Inaugurato il Sentiero della Sposa tra Cosasca e Trontano FOTO E VIDEO

Quasi un centinaio di escursionisti ieri mattina si sono ritrovati davanti alla chiesa parrocchiale di Cosasca per l'inaugurazione del Sentiero della Sposa organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco di Trontano, l'associazione Insieme per Cosasca, il gruppo Alpini di Cosasca e l'associazione culturale Navasco.

Si tratta di un sentiero di montagna antico che un tempo era il collegamento più breve tra Cosasca monte e Trontano, che è stato ripristinato dall'amministrazione e finanziato con fondi del Gal per il 90 per cento. L'importo complessivo dei lavori è stato di 92 mila euro. Il sentiero permette di andare a piedi da Cosasca a Trontano, fino al 1700 era utilizzato anche per trasportare le bare dei defunti, in quanto a Cosasca non esisteva il cimitero.

Prima della partenza vi è stata una colazione offerta dall'Associazione Insieme per Cosasca, quindi un breve saluto del sindaco Renzo Viscardi, del consigliere Sergio Marchetti che ha seguito i lavori nella fase progettuale e nell'esecuzione, accanto a loro il presidente di Insieme per Cosasca Gianluca Guglielmetti, Rinaldo Rondoni dell'Associazione Culturale Navasco ed Ettore Antonietti, presidente della Proloco di Trontano.

Gli interventi sul percorso hanno riguardato il ripristino di alcuni tratti del sentiero, lungo circa 7 chilometri con un dislivello di 400 metri, la posa di una passerella metallica nella gola del rio dei Porci e rio Varione, la posa di gradini in acciaio e catene di sicurezza in corrispondenza di balzi rocciosi esposti o privi di appoggi naturali. Il tratto oggetto di ricostruzione che è stato classificato per escursionisti esperti si trova tra il rio dei Porci e la località Antenne.

Alla Madonna delle Grucce gli alpini di Cosasca hanno offerto una seconda colazione il gruppo ha poi raggiunto, attraversando il sentiero a mezzacosta, Trontano all'arrivo all'area feste c'è stato un aperitivo offerto dalla Pro Loco e il pranzo a base di polenta e tapelucco preparato da Insieme per Cosasca. La ricerca storica e il recupero delle tre leggende, che si sono tramandate negli anni legate al sentiero e alla tragica morte di una sposa, sono state curate dall'associazione Culturale Navasco e sono state riportate in due cartelloni posati uno Cosasca e l'altro a Trontano.