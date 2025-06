Al via la Festa di Sant’Antonio a Piedimulera

Anche quest’anno il Comune di Piedimulera, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, celebra la tradizionale Festa di Sant’Antonio nel piazzale adiacente alla palestra comunale in via Louis Braille. L’evento, organizzato dal Gruppo Amici in Piazza, si svolgerà dal 10 al 17 giugno 2025. Si parte martedì 10 giugno con le Sante Confessioni alle 16:30 e la S. Messa con esposizione della statua e reliquia di S. Antonio alle 18:00.

Il fine settimana sarà ricco di eventi musicali e gastronomici. Venerdì 13 giugno apre il ristorante "Amici in Piazza" alle 19:30, seguito alle 21:30 dal concerto degli 883 Decaband e alle 23:30 da DJ Bogo. Sabato 14 giugno si replica con gli Escape Band e ancora DJ Bogo a chiudere la serata. Domenica 15 giugno, dopo la S. Messa solenne e processione alle 10:00, la sera si anima con i Les Is More alle 21:30 e si conclude con i fuochi d’artificio alle 22:30 a cura della ditta GFG Pyro di Omegna. L’evento si chiude martedì 17 giugno con una S. Messa in suffragio dei defunti della parrocchia alle 18:00. Durante tutto il periodo della festa sarà attivo il ristorante "Amici in Piazza" con specialità alla griglia, piadine, patatine e tanto altro. Venerdì e sabato sarà presente anche lo stand Cocktail.