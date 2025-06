Un tesoro d’arte per la biblioteca di Premosello: una preziosa edizione della Divina Commedia

La biblioteca di Premosello si arricchirà a breve di un prezioso libro d'artista. “La Divina Commedia” curata da Marcel Jano con introduzione di Pier della Francesca edita a Milano da Le Connaisseur du livre . Si tratta di un' edizione di pregio con tiratura di soli 2000 esemplari numerati, di cui la biblioteca avrà l esemplare numero 1667.

"Un privato di Gravellona legato al nostro paese - spiega il sindaco Elio Fovanna - ha voluto fare il prezioso dono al Comune nell'ambito di un consiglio comunale. L'amministrazione a sua volta, come da espresso desiderio del donatore, metterà a disposizione della biblioteca comunale il libro".

E' un volume di grande formato (43 x 33 x 7 cm), illustrato a piena pagina, rilegato in pelle con piatti in bronzo: il piatto anteriore presenta un bassorilievo lavorato a sbalzo, il piatto posteriore è liscio con borchie agli angoli. E' una produzione datata 1970, con stampa a cura delle Arti grafiche Fratelli Baraggia di Milano, in carta camoscio e rusticus marina appositamente fabbricata dalla cartiera Ventura di Cernobbio.

Il bassorilievo in copertina raffigura il Caron di Federico Faruffini, pittore e incisore milanese attivo nel XIX sec., che illustrò un’edizione della Commedia del 1865. Eseguito su bozzetto in gesso dello scultore Francois Russò, le fotoincisioni e riproduzioni su lastra di zinco sono state eseguite dai Fratelli Pisani e C. di Milano e i lavori a sbalzo su lastra di bronzo sono stati eseguiti da Dante De Felici. All’interno del piatto anteriore si trova un Ex libris in argento a cura della Gioielleria Scavia, Milano.