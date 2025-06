Malesco piange Vittorio Colnaghi

Lutto a Malesco per la scomparsa di Vittorio Colnaghi, 80 anni. Il vigezzino era volto molto noto in paese, e non solo, per il suo impegno nelle associazioni. Vittorio era un sunai della Banda musicale alpina di Malesco (saxofono tenore): come musicante e anche segretario, ha prestato servizio nella banda per oltre 60 anni.

Ma il suo impegno, lo ricordiamo anche a favore della chiesa come quando, alcuni anni fa, si era speso con entusiasmo per lanciare una raccolta fondi a sostegno del rifacimento delle facciate della parrocchiale, con l’idea di fare adottare a tutti un pezzo di intonaco.

Vittorio lascia la moglie Clara e il figlio Mauro, maestro dell’Alpina, oltre al fratello Adelmo con la famiglia. I funerali avranno luogo lunedì a Malesco, alle 14.30. Sarà possibile dare l’ultimo saluto a Vittorio alla casa funeraria Barbieri a Santa Maria Maggiore. Il Santo Rosario sarà recitato domenica alle 20.30 nella chiesa di Malesco.