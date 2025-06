Riboldi risponde a Montani: "Smentito dal suo stesso partito. Ora serve una riflessione seria sul nuovo ospedale del Vco"

“Le polemiche del senatore Montani? MI ha fatto molto piacere che sia stato completamente smentito da parte del principale esponente del suo partito (Preioni, ndr) che ha richiamato la fiducia nel mio operato e ha di fatto abbassato i toni”.

Ha risposto così l’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi (ieri in conferenza stampa a Novara) alle polemiche degli ultimi giorni che hanno riportato in alto la tensione sulla questione del nuovo ospedale del Vco.

“Non ci sono – ha detto - posizioni che differiscono fra i partiti di centro-destra: c'è una situazione che è mutata tra la votazione che ha portato alla definizione dei due ospedali che consiglio regionale ha fatto nel 2023 con l'assessorato di Icardi e le prescrizioni che adesso abbiamo ricevuto dal Ministero. Le prescrizioni ministeriali di oggi ci dicono di fatto che dei due ospedali uno non ha il pronto soccorso e non ha il punto nascite. Quindi semplicemente il mio partito richiama una riflessione: vale la pena spendere 100 milioni di euro ristrutturando un edificio vecchio e poi avere un ospedale senza pronto soccorso e senza il punto nascite? A quel punto ha senso ragionare di una razionalizzazione per un miglioramento dell'efficacia clinica nel creare una sola struttura. Sono comunque ragionamenti che stiamo facendo insieme al centro-destra”.

Riboldi ha concluso ribadendo che quando si sarà sciolta “la posizione dei sindaci che sono rimasti sull’ipotesi dei due ospedali, in particolare Verbania e Domodossola, allora darò anche il mio parere su cosa su cosa sia meglio fare”.