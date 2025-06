Una torre faro di ultima generazione per la Protezione Civile di Crevoladossola

Nella giornata di oggi, lunedì 9 giugno, è stata consegnata ai volontari della Protezione Civile di Crevoladossola una nuova attrezzatura di grande valore: una moderna torre faro a Led, capace di fornire fino a 6 kW di potenza. Un investimento fondamentale per garantire un’illuminazione efficace durante eventi, emergenze e in tutte le situazioni che richiedono interventi tempestivi anche in condizioni di scarsa visibilità.

“L’acquisto – fanno sapere dal comune di Crevoladossola - del valore di 16.000 euro, è stato interamente finanziato dall’amministrazione comunale, che ancora una volta conferma la sua attenzione concreta verso la sicurezza del territorio e il sostegno ai volontari. Un ringraziamento speciale va a tutto il gruppo della Protezione Civile di Crevoladossola per l’impegno quotidiano, e in particolare al responsabile Adriano Rinaldi, anche assessore comunale, che domenica 8 giugno è stato premiato in occasione del raduno delle squadre Aib a Domodossola, per il suo costante e prezioso contributo”.