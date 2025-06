Incidente tra due auto sulla provinciale Domo Villa: uomo ferito, traffico in tilt

Inciddente poco prima di mezzogiorno, lungo la strada provinciale che collega Domodossola a Villadossola, nei pressi del Villaggio Sisma, all’altezza dell’incrocio con Piazza Motta.

Due automobili, una Ford Fiesta e una Fiat Panda, sono rimaste coinvolte in un violento scontro. Una delle due vetture è finita sul marciapiede, ma per fortuna in quel momento non transitavano pedoni.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, una delle due auto stava tentando di svoltare verso Piazza Motta, mentre l’altra viaggiava in direzione Villadossola provenendo da Domodossola. L’impatto sarebbe avvenuto durante la manovra.

Particolare preoccupazione ha destato lo stato del conducente della Ford Fiesta, rimasto immobile all’interno dell’abitacolo dopo l’incidente. Le sue condizioni non sono ancora state rese note, ma i sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, lo hanno assistito sul posto prima del trasferimento in ospedale. Sul luogo anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri, incaricati dei rilievi.