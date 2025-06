La stazione Valgrande del soccorso alpino è stata allertata, in supporto all’elisoccorso, per un intervento nella zona dell’Arca in Val Grande. A richiedere l’intervento una persona con dolori al petto, che ha allertato i soccorsi grazie ad un sistema Apple e a cui è stato assegnato un codice rosso. La persona fa parte di un gruppo di quattro escursionisti.

Oltre al soccorso alpino, sono stati allertati anche i carabinieri forestali e i militari del Sagf.