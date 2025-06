Maltempo, approvato il progetto per il ripristino della viabilità a Tappia e Valpiana

Il comune di Villadossola ha approvato il progetto per i lavori di somma urgenza nelle località di Tappia e Valpiana, che hanno subito ingenti danni a causa degli eventi meteorologici del 16 e 17 aprile.

Si tratta di diversi lotti di lavori. In particolare, sono stati affidati alla ditta Taffi Srl di Domodossola “lavori di pulizia dei detriti e del legname depositatosi sulla via Rondolini, il ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque meteoriche con disostruzione delle briglie e creazione di canali in sostituzione delle tombinature intasate e non più ripristinabili. È inoltre prevista l’installazione in località Valpiana di opere in carpenteria metallica al fine del ripristino provvisorio della viabilità, il ripristino della viabilità di accesso ad alcune abitazioni in via Rovaccio mediante installazione di elementi prefabbricati, la ricostruzione in prossimità della località Tappia di un muro di sostegno della strada con fondazioni ancorate su roccia, riempimento a tergo della nuova muratura e ripristino asfalto e la rimozione del materiale detritico franato dal versante in corrispondenza dell’ultimo tornante prima della località Tappia con creazione di vallo in terra ai piedi del versante”.

Alla ditta Frua di Villadossola, invece, il comune ha dato i lavori di “sistemazione e messa in sicurezza del versante e del tratto di strada in località Valpiana interessati dagli smottamenti, con ripristino delle opere di regimazione delle acque meteoriche e di alcuni tratti di versante”.

Gli interventi, per un costo totale di 284.902,88 euro, sono stati preventivamente verificati con il servizio opere pubbliche della regione Piemonte al fine di ottenere il relativo finanziamento regionale.