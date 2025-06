A Santa Maria Maggiore la nuova mostra dedicata al pittore e fotografo Emilio Sommariva

Sabato 28 giugno si inaugura la stagione estiva di Santa Maria Maggiore. Alle 17.00 è infatti in programma l’inaugurazione della mostra “Emilio Sommariva. La Valle Vigezzo nella fotografia e nella pittura”, allestita alla scuola di belle arti Rossetti Valentini.

La mostra intende proporre un approfondimento sul profondo legame che il fotografo e pittore Emilio Sommariva aveva con la Valle dei Pittori, dove ha soggiornato a lungo. Più volte i suoi scatti fotografici hanno immortalato i paesaggi della Valle Vigezzo, così come i suggestivi scorci montani sono stati ispirazione per la sua pittura. Dipinti e fotografie, dunque, in una mostra inusuale che racconterà i legami con i luoghi e le relazioni con gli artisti, in particolare con Carlo Fornara, Enrico Cavalli e i fratelli Rastellini, le cui opere sono state più volte documentate dalle fotografie di Sommariva. Le immagini ospitate alla scuola di belle arti provengono dal Fondo Emilio Sommariva della Biblioteca Nazionale Braidense. La mostra è realizzata in collaborazione con la Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense.

L’esposizione rimarrà visitabile fino al 2 novembre nei seguenti orari: fino al 7 settembre da martedì a domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00, dal 13 settembre solo sabato e domenica, con gli stessi orari.