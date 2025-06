Senza patente e su uno scooter già sequestrato: 62enne ossolano coinvolto in incidente a Verbania

Pomeriggio movimentato a Verbania, dove un uomo di 62 anni, residente in Ossola, è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via San Giovanni Bosco, nei pressi del ponte sul torrente San Giovanni.

Il 62enne stava viaggiando in direzione Possaccio a bordo di un grosso scooter quando ha tamponato un’auto. Dopo l’urto, ha perso il controllo del mezzo, è finito contro il marciapiede e ha coinvolto una seconda vettura. Fortunatamente i danni ai veicoli sono risultati lievi, ma per il conducente dello scooter è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Verbania, che nel corso dei rilievi hanno scoperto che lo scooter era privo di assicurazione e già sottoposto a sequestro circa un mese fa dagli stessi agenti. Non solo: l’uomo era alla guida senza patente, già ritirata in precedenza dai carabinieri.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine, in attesa anche dei risultati degli accertamenti su eventuale assunzione di alcol o droghe da parte del conducente.