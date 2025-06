Cybercrime e truffe finanziarie: al via a Verbania la formazione per la Polizia di Stato

Ha preso il via, presso la sede del Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, un ciclo di incontri formativi dedicati al personale della Polizia di Stato del Verbano Cusio Ossola, incentrati sulla prevenzione e il contrasto delle truffe finanziarie, con particolare attenzione ai fenomeni digitali in costante evoluzione.



L’iniziativa nasce dalla sinergia tra la Questura del Vco e Banca Widiba, con l’obiettivo di aggiornare gli operatori di Polizia sulle più recenti tecniche di raggiro e fornire strumenti operativi utili per riconoscerle e contrastarle efficacemente. A rappresentare Banca Widiba erano presenti dott. Luca Rodari, referente per il territorio del Verbano Cusio Ossola, e la dott.ssa Raffaela Valeri, Group Manager e educatrice certificata della banca, che ha condotto la sessione formativa illustrando casi concreti e strategie di prevenzione, attraverso un approccio pratico e orientato all’operatività quotidiana degli agenti.



La Questura del Vco ha ribadito l’importanza di questo tipo di iniziative, che rafforzano la collaborazione tra istituzioni pubbliche e settore bancario, in un’ottica di sicurezza partecipata e tutela attiva della cittadinanza. Il percorso proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori moduli formativi riservati agli operatori della Polizia di Stato sul territorio provinciale.