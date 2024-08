Allerta gialla per temporali su tutto il Piemonte

Un’area di bassa pressione estesa dalle Isole Britanniche fino alla penisola iberica prosegue la sua discesa sul Mediterraneo occidentale fino a isolare un minimo in quota sulle Isole Baleari nella notte tra mercoledì e giovedì; il minimo si manterrà poi quasi stazionario per le ore successive. Questa configurazione barica, associata a valori di temperatura e umidità molto elevati, comporta per la nostra regione un generale e diffuso aumento dell'instabilità che porta alla formazione di rovesci e temporali anche forti sui rilievi alpini, in probabile successivo transito sulle pianure.

Uno scenario molto simile si riproporrà per la giornata di domani. Per domani è inoltre previsto un calo di 2-3°C delle temperature con un'attenuazione dell'anomalia termica positiva. Da dopodomani le condizioni di instabilità sembrano attenuarsi, con rovesci e temporali al più moderati e perlopiù confinati a rilievi. La previsione meteorologica di queste giornate è caratterizzata da una marcata incertezza, in gran parte dovuta alla difficile previsione della traiettoria del minino ed alla mancanza di una forzante sinottica consistente.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla su tutta la regione oggi e domani per temporali forti con locali allagamenti, caduta alberi, possibili grandinate anche di medie dimensioni e forti raffiche di vento in prossimità dei fenomeni più intensi.