Festa della Lucciola, è il giorno di Elly Schlein

Quarto giorno di eventi per la Festa dell’Unità alla Lucciola di Villadossola. Quella di domenica 10 agosto è una delle giornate più attese della manifestazione, che ospita la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Una presenza che il segretario provinciale Riccardo Brezza ha definito “un grande segno di attenzione per il territorio”.
Schlein prenderà parte al dibattito in programma alle 18.00 dal titolo “Le sfide del Pd in Italia e in Europa”. Insieme alla segretaria del partito, intervengono l’onorevole Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, e l’onorevole Brando Benifei, presidente della delegazione Ue-Usa dell’Europarlamento.
Al termine dell’incontro non mancheranno, come di consueto, anche i momenti di festa. Alle 20.00 all’area pianobar serata karaoke con Christian Triacchini e alle 22.30 all’arena spettacoli la musica dei The Others, giovane band di Domodossola. Immancabile anche il liscio in balera: dalle 15.00 Ketty Liscio, mente alle 21.30 spazio alla Arcobaleno Band.
Anche per il 10 agosto la cena sarà regionale: per questa sera menu dedicato all’Emilia-Romagna con lasagne alla bolognese, ravioli, arista di maiale e trippa alla parmigiana.