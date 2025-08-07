 / Eventi

Il Piemonte incontra il territorio: alla Lucciola un dibattito con i consiglieri regionali del Pd

Il 7 agosto a Villadossola l’intervento della capogruppo Gianna Pentenero e del segretario Domenico Rossi

Si apre giovedì 7 agosto il programma di incontri e dibattiti politici della Festa dell’Unità della Lucciola di Villadossola. La nuova edizione della manifestazione ha inizio proprio con il primo di questi incontri: alle 18.30 si tiene infatti l’evento “Voci del Piemonte. I consiglieri del Pd all’ascolto del territorio”, dedicato alla politica locale e regionale.

A introdurre la serata saranno Riccardo Brezza, segretario provinciale del Partito Democratico del Vco, e Fabio Gibertoni, segretario del circolo Pd di Villadossola. Intervengono Gianna Pentenero, capogruppo del Pd in consiglio regionale, Domenico Rossi, consigliere e segretario regionale del Pd, insieme ad altri consiglieri del gruppo Pd in Piemonte.

