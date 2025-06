Le previsioni meteo per il fine settimana

Domenica col sole, sabato coi temporali. "Un disturbo in quota, associato a una massa d'aria più fredda, scorrerà sul bordo orientale dell'anticiclone, determinando oggi - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - condizioni più instabili sul nord-ovest italiano: sono attesi temporali piuttosto diffusi, in particolare tra pomeriggio e sera, con la possibilità anche di avere fenomeni organizzati associati a venti discendenti forti e grandine anche di medie dimensioni. Le zone più interessate potrebbero essere quelle orientali e meridionali. Domenica tempo nuovamente più stabile".

SABATO 21 GIUGNO 2025

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino; rapido aumento della nuvolosità soprattutto a nord e sui settori orientali, con sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e soprattutto sulle pianure orientali. Precipitazioni: nella prima parte della giornata possibile qualche rovescio sulle zone nordoccidentali. Dal primo pomeriggio formazione di rovesci e temporali piuttosto diffusi, anche organizzati, localmente anche forti o molto forti sulle aree di pianura e collina. I temporali più intesi potranno svilupparsi sulle pianure orientali al confine con la Lombardia e successivamente verso la Liguria. Zero termico: in lieve abbassamento a circa 4000-4100 m soprattutto nella sera. Venti: occidentali sulle Alpi, in progressivo rinforzo fino a moderati e in rapida rotazione da nord in serata. Deboli da nord sull'Appennino, da est in pianura. Altri fenomeni: raffiche di vento forte e grandine di medie dimensioni.

DOMENICA 22 GIUGNO 2025

Nuvolosità: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con formazione di nubi cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio. Precipitazioni: sviluppo di rovesci o temporali sparsi sulle Alpi nelle ore pomeridiane, assenti altrove. Zero termico: in lieve rialzo fino a circa 4300-4400 m. Venti: deboli occidentali sulle Alpi, da sudovest sull'Appennino, variabili in pianura.