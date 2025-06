Walser in festa a Ornavasso

Due giorni di festa con il Gruppo Walser di Ornavasso: sabato 21 e domenica 22 giugno tanti appuntamenti per tutte le età. Si inizia sabato alle 14.00 con il torneo internazionale di Pomino, un gioco di carte della tradizione popolare walser, che si tiene alla WalserHaus. Alle 17.00, poi, l’apertura dell’apericena con prodotti tipici e alle 20.00 le premiazioni dei vincitori. Nel corso del pomeriggio si potranno provare giochi antichi quali “rana”, “lippa” e “dag a quel chiod”.

Domenica si riparte alle 8.00 con la passeggiata “Winiwoni” alla scoperta delle storie e delle tradizioni di Urnawasch. Al rientro tutti alla WalserHaus per un aperitivo in compagnia e il pranzo. Per prenotazioni contattare Claudio al numero 340 7137802.