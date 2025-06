“Cena Stellata” ai Summer Games 2025 con lo chef domese Giorgio Bartolucci

“Cena Stellata” ai Summer Games 2025: alta cucina, solidarietà e territorio sotto le stelle di Omegna



Nell’ambito della seconda edizione dei Summer Games, lunedì 7 luglio andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi della manifestazione: la Cena Stellata firmata dallo chef Giorgio Bartolucci, che unirà eccellenza gastronomica, valorizzazione del territorio e un importante gesto di solidarietà.



L’evento si terrà a partire dalle ore 19.30, nella splendida cornice dei Giardini di Omegna, sulle sponde del Lago d’Orta. Ad accogliere i partecipanti sarà un allestimento elegante ma sobrio, pensato per esaltare la bellezza naturale del contesto e la raffinatezza dell’esperienza culinaria.





Il menù: territorio e creatività firmati Bartolucci



Lo chef Giorgio Bartolucci proporrà un percorso degustazione esclusivo in quattro portate, con piatti che reinterpretano le eccellenze locali in chiave contemporanea:



ANTIPASTO

Gateaux di ricotta antigioriana con cuore morbido di Bettelmatt, crudo vigezzino e polenta soffiata



PRIMO

Ravioli del plin al tartufo estivo, ristretto di vitello e sfoglie di Grana



SECONDO

Guancia di vitello, spuma di patata affumicata e nuvole di riso “Tenuta Margherita”



DOLCE

Sacher “Hostaria Funicolare” – Sorbetto all’albicocca e crumble di cioccolato – Piccola pasticceria di Luca, pasticcere solidale



L’esperienza sarà impreziosita dal servizio curato da AIS – Associazione Italiana Sommelier, con la partecipazione del delegato Luca Molino, per abbinamenti enologici di altissimo livello.





La serata sarà aperta a un massimo di 200 ospiti, al costo di 70 euro a persona.

I posti possono essere riservati tramite il link ufficiale:

https://shorturl.at/RB1pu



Oppure consultando il sito:

www.summer-games.it



Solidarietà al centro: il sostegno a Manima



L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Manima, fondata da Luca Vismara e Giovanni Storti, impegnata nel portare l’osteopatia all’interno dei reparti di terapia intensiva neonatale. Una missione delicata e fondamentale, rivolta in particolare ai bambini nati prematuri.



Nel corso dell’evento, sarà consegnato ufficialmente un assegno sul palco dei Summer Games come simbolo dell’impegno concreto a favore del bene comune.