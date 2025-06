Mostra temporanea dei costumi Walser: un viaggio tra tradizione e identità a Macugnaga

Nella frazione Borca, cuore storico di Macugnaga, si apre una nuova finestra sul passato con la Mostra Temporanea dei Costumi Walser, ospitata al Museo Antica Casa Walser. L’esposizione propone una selezione di abiti tradizionali walser, offrendo al pubblico uno spaccato autentico della vita e delle usanze di questa antica comunità alpina.

I costumi in mostra – ricchi di dettagli sartoriali e significati simbolici – raccontano la quotidianità e i momenti solenni della popolazione walser, stanziata da secoli ai piedi del Monte Rosa. Attraverso manichini ambientati in ricostruzioni d’epoca, i visitatori potranno esplorare il legame tra identità culturale e abbigliamento, cogliendo la sobria eleganza e la praticità di vesti nate per affrontare il clima e la vita in alta quota.

Una proposta culturale che valorizza il patrimonio etnografico delle Alpi e invita a riscoprire le radici profonde del territorio piemontese.

La mostra sarà visitabile dal 28 giugno fino alla fine di luglio, seguendo i seguenti orari:

Giugno:

sabato e domenica dalle 15:30 alle 17:30

Luglio e agosto:

– dal lunedì al venerdì: 15:30 – 18:30

– sabato e domenica: 10:00 – 12:00 e 15:30 – 17:30

Prima settimana di settembre:

15:30 – 18:30

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale:

www.museowalser.com