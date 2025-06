Caldo estremo in arrivo: domenica da bollino rosso anche nella nostra Provincia

Un’ondata di calore di stampo africano sta per colpire con particolare intensità anche la provincia del Vco. Secondo il bollettino odierno di Arpa, il fine settimana sarà caratterizzato da temperature elevate, umidità opprimente e notti tropicali, con un picco atteso proprio nella giornata di domenica 30 giugno, classificata da “bollino rosso” per il livello 3 di disagio bioclimatico, il più alto sulla scala.

Sabato: preallerta con disagio moderato

Sabato 29 giugno, la situazione sarà già critica: il disagio sarà moderato in tutta la regione, con temperature massime comprese tra i 32 e i 36 gradi. Nel Novarese e nel VCO le massime potranno toccare i 34-35°C, con valori percepiti ancora più alti a causa dell’umidità. Le minime notturne saranno elevate, fino a 23°C a Novara e 22°C nelle zone pianeggianti dell’Ossola, ostacolando il recupero fisiologico nelle ore notturne.

Domenica: bollino rosso e caldo intenso

La giornata di domenica 30 giugno sarà la più critica: bollino rosso in tutte le province piemontesi, con temperature massime fino a 36-37°C e minime tropicali, fino a 26°C a Novara e oltre 24°C anche in alcune aree urbane del VCO. L'alta pressione africana raggiungerà l’apice, portando lo zero termico sopra i 5000 metri e determinando condizioni di forte disagio bioclimatico, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili.

Rischio salute e raccomandazioni

ARPA invita la popolazione a limitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, evitare alcolici e mantenere gli ambienti freschi e ventilati. Le autorità sanitarie locali sono in allerta, pronte a intervenire in caso di picchi nei ricoveri dovuti a colpi di calore o disidratazione.

Possibili rovesci in montagna a fine giornata

L’unico segnale di cambiamento potrebbe arrivare nella serata di domenica, quando è prevista una lieve flessione della pressione atmosferica e l’eventuale formazione di rovesci o temporali localizzati sulle Alpi occidentali. Tuttavia, il caldo resterà protagonista anche all’inizio della prossima settimana.