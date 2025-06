Piemonte, nuovo titolo per gli Alpini: sono “Ambasciatori per l’ambiente”

Agli Alpini il riconoscimento di “Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte”. L’emendamento, proposto dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, è stato approvato dal Consiglio regionale, e va ad integrare il secondo articolo della legge regionale del 2022 con la quale veniva istituita la “Giornata regionale del valore alpino”.

“Ho presentato questo emendamento – sottolinea l’assessore Marnati - per riconoscere in legge l’esempio che gli Alpini svolgono quotidianamente per il nostro ambiente e per essere un punto di riferimento per le nuove generazioni”.

In particolare, nel testo di legge, dopo l’articolo 2 (“La Regione istituisce la giornata regionale del valore alpino, da celebrarsi ogni anno il 16 gennaio, in ricordo del tragico sacrificio degli alpini caduti in terra di Russia. In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge, in collaborazione con le sezioni territoriali e i gruppi dell'Associazione nazionale alpini (ANA) del Piemonte, nonché con la partecipazione volontaria di altri enti o associazioni, anche a livello locale”) viene ora aggiunto l’articolo 2 bis che recita: «Tutte le sezioni ed i gruppi dell’Associazione nazionale alpini (ANA) del Piemonte sono insigniti del riconoscimento di “Ambasciatore per la tutela del patrimonio ambientale del Piemonte” per l'impegno profuso nelle attività di ripristino ambientale, per l’ attenzione alla sicurezza del territorio attraverso interventi di protezione civile, alla promozione di uno sviluppo sostenibile, alla partecipazione ad iniziative di formazione e sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente, con particolare attenzione a quello montano, diffondendo la cultura della sostenibilità tra la popolazione e le nuove generazioni»

«Non posso che esprimere, a nome mio personale e di tutti gli Alpini, un sentito ringraziamento all’Assessore Marnati e alla Regione Piemonte per questo riconoscimento importante che testimonia la bontà e la qualità del lavoro che gli Alpini mettono ogni giorno al servizio della collettività, nella vita quotidiana come nelle situazioni di emergenza – commenta Marco Fulcheri, presidente ANA di Biella e segretario Presidenti Sezioni del 1° Raggruppamento (Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta) - Questo titolo non rappresenta solo un’onorificenza formale, ma un segnale chiaro. Essere "Ambasciatori per la tutela del patrimonio ambientale" significa assumersi un compito ancora più grande: diventare custodi attivi del nostro paesaggio, della nostra montagna, dei nostri valori più autentici»